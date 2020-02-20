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Я – Бог: американець відсудив 150 тисяч доларів за номерний знак
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Американець Бенні Харт відсудив 150 тисяч доларів за відмову Департаменту транспорту видати йому номерний знак з написом IM GOD ("Я – Бог"). Також суд зобов'язав все ж видати чоловікові табличку з таким написом.
Історія триває з 2016 року, коли Харт з дружиною переїхали з Огайо в штат Кентуккі. До цього чоловік 12 років їздив рідним штатом з номером IM GOD, тому після переїзду – в Америці номерні знаки прив'язані до штату і при переїзді потрібно отримувати їх заново – замовив собі такий самий.
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Однак у місцевому Департаменті транспорту чоловік отримав відмову. За законами США, водії можуть самостійно вибрати будь-який напис для номера, але він не повинен бути вульгарним або непристойним. У відомстві вважали, що фраза IM GOD потрапляє під це визначення.
Спочатку чоловікові не дозволили поміняти номери:
Як пише The Washington Post, Харта таке рішення не влаштувало: 80-річний атеїст заявив, що ніхто не може довести, що він не Бог, тому і заборонити їздити з таким номерним знаком йому теж не можуть. Він знайшов адвокатів і подав на Департамент до суду. Весь процес зайняв чотири роки і в результаті завершився перемогою водія.
Тепер Департамент зобов'язаний виплатити йому компенсацію в розмірі 150 тисяч доларів, проте всі ці гроші підуть на оплату роботи адвокатів. Але для Харта це не головне, адже він все ж домігся свого – суд дозволив йому отримати номерний знак з написом IM GOD і встановити на свій автомобіль.
Але через чотири роки судів йому таки вдалося отримати заповітну табличку:
У серпні минулого року до лояльного законодавства щодо написів на автомобільних номерах вирішив вдатися ще один американець. Він купив табличку з текстом NULL ("нульовий"), що допомогло йому тимчасово обдурити дорожні камери і прикмети – всі вони зчитували дані з номера як "відсутність інформації".
Однак чоловік не врахував один момент – людині, на яку дійсно зареєстрований номер NULL, адресують всі штрафи, виписані на автомобілі з нечитабельним номерами. У підсумку йому прийшли штрафи на суму понад 12 тисяч доларів.
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