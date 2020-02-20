Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Голос країни

Я – Бог: американець відсудив 150 тисяч доларів за номерний знак

  • 33
Чоловік у суді домігся можливості отримати номери з написом "Я – Бог" - фото 1
Чоловік у суді домігся можливості отримати номери з написом "Я – Бог"

Американець Бенні Харт відсудив 150 тисяч доларів за відмову Департаменту транспорту видати йому номерний знак з написом IM GOD ("Я – Бог"). Також суд зобов'язав все ж видати чоловікові табличку з таким написом.

Історія триває з 2016 року, коли Харт з дружиною переїхали з Огайо в штат Кентуккі. До цього чоловік 12 років їздив рідним штатом з номером IM GOD, тому після переїзду – в Америці номерні знаки прив'язані до штату і при переїзді потрібно отримувати їх заново – замовив собі такий самий.

І ще: Підлітки викрали з автосалону два Lamborghini Urus, але щось пішло не так

Однак у місцевому Департаменті транспорту чоловік отримав відмову. За законами США, водії можуть самостійно вибрати будь-який напис для номера, але він не повинен бути вульгарним або непристойним. У відомстві вважали, що фраза IM GOD потрапляє під це визначення.

Спочатку чоловікові не дозволили поміняти номери:

Я – Бог: американець відсудив 150 тисяч доларів за номерний знак - фото 387193

Як пише The Washington Post, Харта таке рішення не влаштувало: 80-річний атеїст заявив, що ніхто не може довести, що він не Бог, тому і заборонити їздити з таким номерним знаком йому теж не можуть. Він знайшов адвокатів і подав на Департамент до суду. Весь процес зайняв чотири роки і в результаті завершився перемогою водія.

Тепер Департамент зобов'язаний виплатити йому компенсацію в розмірі 150 тисяч доларів, проте всі ці гроші підуть на оплату роботи адвокатів. Але для Харта це не головне, адже він все ж домігся свого – суд дозволив йому отримати номерний знак з написом IM GOD і встановити на свій автомобіль.

Але через чотири роки судів йому таки вдалося отримати заповітну табличку:

Я – Бог: американець відсудив 150 тисяч доларів за номерний знак - фото 387192

У серпні минулого року до лояльного законодавства щодо написів на автомобільних номерах вирішив вдатися ще один американець. Він купив табличку з текстом NULL ("нульовий"), що допомогло йому тимчасово обдурити дорожні камери і прикмети – всі вони зчитували дані з номера як "відсутність інформації".

Однак чоловік не врахував один момент – людині, на яку дійсно зареєстрований номер NULL, адресують всі штрафи, виписані на автомобілі з нечитабельним номерами. У підсумку йому прийшли штрафи на суму понад 12 тисяч доларів.

Читайте також: Як британці розбираються з аварією: епічне відео

Джерело: Washington Post
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
  • 17 лютого, 18:09
  • 1490
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 237
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2110838
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт