XYECLA: у Каліфорнії водія Tesla попросили замінити вульгарний номер

Житель американського міста Маунтін-В'ю (Каліфорнія) розповів, що місцева ДАІ заборонила йому використовувати номер "XYECLA" на його електромобілі Tesla. Як пояснив водій, у відомстві надішлють йому новий номер, а старий попросили повернути.

Водій Tesla Володимир Якунін опублікував на своїй сторінці у Facebook лист з Автотранспортної інспекції (DMV) – це аналог ДАІ – де йдеться про необхідність замінити номерні знаки на Tesla.

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Ваш особистий номерний знак "XYECLA", отриманий в 2018 році для Tesla, містить "XYE", яке звучить як сленгове слово, що позначає чоловічі геніталії, коли вимовляється російською, і може бути сприйнято вульгарно, – фрагмент листа Автотранспортної інспекції Маутін-В'ю.

Курйозний номер

За словами представника відомства, власник електромобіля може оскаржити це рішення впродовж десяти днів. У автотранспортній інспекції обнулили його права на старий номер і пообіцяли прислати новий на заміну. За використання недійсного номера загрожує штраф.

Якунін розповів, що використовує номер з червня 2018 року, але до цього він стояв на BMW i3. За його словами, раніше на нього вже звертали увагу, але не говорили прямо.

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