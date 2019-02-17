У Києві бачили авто з вкрай незвичайним тюнінгом

Унікальну Волгу помітили автомобілісти на одній з вулиць столиці України. Головна її особливість – оригінальний і брутальний тюнінг.

Зазвичай "кeнгурятни" встановлюють лише на передній частині aвтo, у випадку ж цього автомобіля, він встановлений і ззаду і спереду.

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Такі самі стильні труби встановили і на колісних арках. Скоріш за все, таким незвичним способом водій Волги хотів застрахувати себе від інших водіїв, які можуть зчинити ДТП.

Зараз цей автомобіль не боїться дрібних ушкоджень, адже він став набагато міцнішим навіть за більшість позашляховиків у питанні захисту кузова. Також авто стало більш прохідним, судячи з фото можна зрозуміти, що Волгу оснастили колесами великого розміру. Плюс машина може тепер долати більш складні перешкоди.

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