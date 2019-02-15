Цей електрокар KIA eNiro побив рекорди продажів

Електричний кросовер KIA eNiro настільки популярний, що не вистачає акумуляторних батарей, щоб задовольнити на нього попит!

Знадобилося лише кілька тижнів для продажу ВСІХ KIA eNiro у Великобританії та інших країнах.

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Через популярність електромобілів KIA eNiro і Hyundai Kona Electric Samsung і LG не встигають постачати акумулятори для обох електромобілів. Незважаючи на те, що компанії подвоїли своє виробництво, вони все ще не можуть задовольнити попит. За словами глави KIA проблема з поставками батарей триватиме ще півтора року.

Електричний кросовер доступний в декількох варіантах. Преміальний варіант буде мати запас ходу на одному заряді 452 км по WLTP завдяки батареї ємністю 64 кВтг і електродвигун потужністю 150 кВт, що розганяє електромобіль від 0 до 100 км на годину за 7,8 секунди.

KIA eNiro

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