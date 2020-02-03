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Xiaomi знову затримує вихід Android 10 для Mi A3
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Власники смартфонів лінійки Mi A від Xiaomi регулярно стикаються з проблемами, пов'язаними з оновленням. Випущений торік Mi A3 не став винятком. Через затримку виходу актуальної прошивки на базі Android 10 користувачі створили петицію.
Після цього компанія пообіцяла випустити нове ПЗ у середині лютого. Але, схоже, Xiaomi знову змінює плани.
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Один з власників Xiaomi Mi A3 звернувся до служби підтримки компанії, бажаючи з'ясувати, коли його смартфон нарешті отримає оновлення до Android 10. Представник служби відзначив, що прошивка все ще тестується, і, швидше за все, компанія випустить її вже в березні.
А запит від іншого користувача цікавий тим, що в службі підтримки і зовсім відзначили, що Android 10 для Mi A3 вже вийшла і деякі власники її успішно встановили. У реальності поки немає інформації, що хтось отримав апдейт.
Примітно, що спочатку Xiaomi повинна була випустити оновлення для Mi A3, включеного в програму Android One, ще в жовтні. Серед важливих нововведень, які так чекають власники пристрою, – підтримка функції "розумних відповідей", нові жести управління, темна тема й оновлений інтерфейс.
Презентація смартфона відбулася в липні 2019 року, і відповідно до системи оновлення пристроїв, компанія повинна випустити щонайменше ще одну глобальну версію прошивки крім Android 10.
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