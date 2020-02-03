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Чудернацький гаджет: інсайдер показав Samsung Galaxy Z Flip на відео
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Напередодні релізу смартфона Galaxy Z Flip, авторитетний інсайдер Бен Гескін поділився відеороликом, в якому продемонстрував майбутню розкладачку Samsung. Дивіться, чим у 2020 році нас дивуватимуть корейці!
У ролику показано Galaxy Z Flip у фіолетовому кольорі. Відео підтверджує попередні витоки щодо дизайну пристрою.
І ще: У Motorola RAZR (2019) виявлені серйозні проблеми з дисплеєм
Нагадаємо, що раніше скарбничку чуток, пов'язаних із першою розкладачкою Samsung, оснащеною гнучким дисплеєм, поповнила публікація результатів продуктивності гаджета у популярному бенчмарку. Тестування у Geekbench також підтвердило ключові характеристики смартфона ще до його презентації.
У випробуваннях з навантаженням на одне і всі процесорні ядра Samsung Galaxy Z Flip набрав 725 і 2610 балів відповідно. Завдяки тестуванню в Geekbench стало відомо, що ця модель отримає процесор Qualcomm Snapdragon 855+ і 8 ГБ оперативної пам'яті. Також у базі даних зазначена операційна система Android 10 з оболонкою One UI 2.0.
Раніше на ті ж характеристики вказав авторитетний інсайдер OnLeaks. Новинці приписують акумулятор місткістю 3300 мАг, подвійну основну камеру з 12-мегапіксельними сенсорами і фронталку на 10 Мп (врізану в екран), а також сканер відбитків пальців на бічній грані корпусу.
Очікується, що презентація Galaxy Z Flip відбудеться 11 лютого разом з анонсом флагманської серії пристроїв Galaxy S20.
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