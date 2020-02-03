У Motorola RAZR (2019) виявлені серйозні проблеми з дисплеєм

Кількість охочих придбати першу розкладачку Motorola RAZR (2019) з гнучким дисплеєм перевершила очікування навіть найбільш скептично налаштованих аналітиків. Це і стало причиною того, що старт продажів неодноразово переносили. Втім, новинка не така вже й крута, як нам розказували у компанії.

Судячи з усього, причиною постійного перенесення старту продажів були саме технічні проблеми. На це вказують відгуки кількох журналістів, які отримали пристрій на руки. Щось нам це нагадує...

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З огляду на те, що RAZR (2019) оснащується гнучким дисплеєм, інженерам Motorola довелося подбати про достатній радіус вигину. У зв'язку з цим екран по центру ніяк не закріплений. Зрозуміло, що під час активної експлуатації в щілини, що утворюються може потрапляти пил і навіть дрібні об'єкти, що призведе до поломки.

Більш того, в одного з журналістів після натискання на екран в області кнопки "Додому" з'явилася зелена смуга уздовж всього дисплея. Не виключено, що це проблема виставкового зразка, але багато покупців висловили стурбованість, адже вартість RAZR (2019) становить чималі $ 1499. Радує лише відносно доступна ціна на заміну дисплея.

Зараз старт продажів розкладачки Motorola очікується 19 лютого. Виробник пояснює затримку підвищеним попитом на смартфон.

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