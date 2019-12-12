OPPO порівняла новий смартфон з Motorola 888, iPhone 3GS і Nokia 5300

Найчастіше виробники смартфонів порівнюють свої новинки з найближчими конкурентами від інших компаній, але в OPPO вирішили піти іншим шляхом. Напередодні швидкої презентації лінійки Reno3 китайський вендор порівняв свій новий 5G-смартфон з культовими пристроями минулих років.

У OPPO роблять велику ставку на товщину майбутнього Reno3 Pro 5G, обіцяючи, що він буде найтоншим 5G-смартфоном на ринку. На представлених фотографіях показано, як змінювалися розміри мобільних телефонів за останні десятиліття.

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Порівняння Oppo з легендарними телефонами

Першим йде Motorola 888, випущений ще у 1994 році. Товщина цієї "трубки" у найтоншому місці складає 50 мм. Далі йде iPhone 3GS, який при 12,55 мм на момент виходу у 2009 році був рекордсменом по товщині. Наступний у списку – музичний слайдер Nokia 5300 XpressMusic, товщина корпусу якого становить 21,88 мм. За ним з результатом у 9,29 мм розташувався OPPO Reno2, який вийшов не так давно. З усієї цієї вибірки прийдешній Reno3 Pro 5G є найтоншим – усього 7,7 мм.

Відзначимо, що OPPO Reno3 Pro 5G далеко не найтонший смартфон у світі. Зараз це звання утримує Coolpad ivvi K1 mini, товщина якого становить всього 4,7 мм. Недалеко від нього пішов OPPO R5 з товщиною 4,85 мм.

Презентація OPPO Reno3 і Reno3 Pro 5G відбудеться вже 26 грудня. За наявною інформацією, старша модель отримає новий процесор Snapdragon 765G з вбудованим 5G-модемом, акумулятор місткістю 4000 мАг і квадрокамеру з максимальною роздільною здатністю 48 Мп.

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