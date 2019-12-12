Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

OPPO порівняла новий смартфон з Motorola 888, iPhone 3GS і Nokia 5300

  • 21
Oppo покаже найтонший 5G-смартфон - фото 1
Oppo покаже найтонший 5G-смартфон

Найчастіше виробники смартфонів порівнюють свої новинки з найближчими конкурентами від інших компаній, але в OPPO вирішили піти іншим шляхом. Напередодні швидкої презентації лінійки Reno3 китайський вендор порівняв свій новий 5G-смартфон з культовими пристроями минулих років.

У OPPO роблять велику ставку на товщину майбутнього Reno3 Pro 5G, обіцяючи, що він буде найтоншим 5G-смартфоном на ринку. На представлених фотографіях показано, як змінювалися розміри мобільних телефонів за останні десятиліття.

І ще: ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися

Порівняння Oppo з легендарними телефонами - фото 373844
Порівняння Oppo з легендарними телефонами

Першим йде Motorola 888, випущений ще у 1994 році. Товщина цієї "трубки" у найтоншому місці складає 50 мм. Далі йде iPhone 3GS, який при 12,55 мм на момент виходу у 2009 році був рекордсменом по товщині. Наступний у списку – музичний слайдер Nokia 5300 XpressMusic, товщина корпусу якого становить 21,88 мм. За ним з результатом у 9,29 мм розташувався OPPO Reno2, який вийшов не так давно. З усієї цієї вибірки прийдешній Reno3 Pro 5G є найтоншим – усього 7,7 мм.

OPPO порівняла новий смартфон з Motorola 888, iPhone 3GS і Nokia 5300 - фото 373847
OPPO порівняла новий смартфон з Motorola 888, iPhone 3GS і Nokia 5300 - фото 373846
OPPO порівняла новий смартфон з Motorola 888, iPhone 3GS і Nokia 5300 - фото 373848
OPPO порівняла новий смартфон з Motorola 888, iPhone 3GS і Nokia 5300 - фото 373849
OPPO порівняла новий смартфон з Motorola 888, iPhone 3GS і Nokia 5300 - фото 373850

Відзначимо, що OPPO Reno3 Pro 5G далеко не найтонший смартфон у світі. Зараз це звання утримує Coolpad ivvi K1 mini, товщина якого становить всього 4,7 мм. Недалеко від нього пішов OPPO R5 з товщиною 4,85 мм.

OPPO порівняла новий смартфон з Motorola 888, iPhone 3GS і Nokia 5300 - фото 373843

Презентація OPPO Reno3 і Reno3 Pro 5G відбудеться вже 26 грудня. За наявною інформацією, старша модель отримає новий процесор Snapdragon 765G з вбудованим 5G-модемом, акумулятор місткістю 4000 мАг і квадрокамеру з максимальною роздільною здатністю 48 Мп.

Читайте також: iPhone 4 очолив ТОП 100 гаджетів десятиліття

Джерело: GSMarena
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Незабутній Новий рік 2020: чому варто поїхати у Карпати
  • Вчора, 13:57
  • 1301
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 1048
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1944231
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони