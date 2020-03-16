Xiaomi знімає з продажу популярні моделі смартфонів: відома причина

Компанія Xiaomi прийняла рішення зняти з продажу низку популярних моделей смартфонів. Мовиться про всі дорогі пристрої, які не оснащені модулем 5G. Дізнайтесь, які пристрої скоро зникнуть з полиць магазинів.

Xiaomi Mi Note 10, також відомий як CC9 Pro, став першим комерційним пристроєм компанії, оснащеним 108-мегапіксельною камерою. Але недавно віцепрезидент компанії Лю Вейбін зробив несподівану заяву – за його словами, незабаром смартфон разом з декількома іншими моделями бренду зникне з продажу.

І ще: Redmi Note 9 Pro Max: технічні характеристики топового бюджетника компанії

Згідно з публікацією топменеджера, Mi Note 10 й інші гаджети компанії вартістю від $ 285 без підтримки 5G поступляться місцем актуальнішим пристроям, здатним працювати у мережах п'ятого покоління. Хоча апарат не позиціонувався як флагман, він став першою моделлю Xiaomi, яка піднялася на вершину рейтингу камер DxOMark і досі входить у топ-10 камерофонів за версією авторитетного порталу.

Які саме пристрої замінять пристрої, що вибули з "гонки модемів", Лю Вейбін не уточнив. Очікується, що одним з перших гаджетів нового покоління стане Redmi K30 Pro. Зняті з виробництва моделі, ймовірно, не зникнуть з роздробу відразу, але всі нові апарати в зазначеній цінової категорії, судячи із заяви компанії, вже не отримають LTE-модифікацій.

Актуально: Карантин в Україні: ТОП гаджетів для комфортної роботи вдома