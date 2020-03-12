Redmi Note 9 Pro Max: технічні характеристики топового бюджетника компанії

Компанія Redmi офіційно анонсувала лінійку бюджетних смартфонів Redmi Note. Флагманське рішення дев'ятої серії отримало назву Note 9 Pro Max. Розповідаємо про технічні характеристики, ціни й особливості новинки, яка приречена на успіх!

При створенні смартфона Redmi Note 9 Pro Max компанія використовувала дизайн під назвою Aura Balance. Його фронтальна частина виглядає досить звично, а в області основної камери вдалося домогтися певної оригінальності.

І ще: Xiaomi Mi Note 10 пройшов випробування на міцність: чи зігнувся смартфон

Фронтальна камера пристрою врізана в центральну верхню частину екрану, який має діагональ 6,67 дюйма. Це найбільший смартфон лінійки Redmi Note. Дивіться порівняння новинки з Redmi Note 7 Pro і Redmi Note 8 Pro:

Передня і задня панелі пристрою покриті захисним склом Corning Gorilla Glass 5. Дактилоскопічний датчик розташовується на бічній панелі.

Redmi Note 9 Pro Max буде доступний у трьох офіційних кольорах: Aurora Blue, Glacier Color і Interstellar Black.

Переходимо до камери: вона містить головний модуль на 64 Мп, ультраширококутну камеру з роздільною здатністю 8 Мп, 5-мегапіксельну камеру для макрозйомки і датчик глибини сцени на 2 Мп. При цьому роздільна здатність фронтальної камери становить 32 Мп.

Працює смартфон на базі однокристальної системи Qualcomm Snapdragon 720. Гаджет отримав до 6 ГБ оперативної і 128 ГБ флеш-пам'яті UFS 2.1, а також можливість установки карт пам'яті місткістю до 512 ГБ.

За автономність Redmi Note 9 Pro Max відповідає акумулятор на 5020 мАг. При цьому смартфон підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт, а відповідний зарядний пристрій присутній у комплекті поставки.

Ціни на Redmi Note 9 Pro Max:

6/64 ГБ – 200 доларів;

6/128 ГБ – 228 доларів;

8/128 ГБ – 255 доларів.

Читайте також: Порівняння камер Xiaomi Mi10 Pro й OPPO Find X2 Pro: хто виявився крутішим