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Xiaomi завдала удару у відповідь Apple
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Смартфони Apple, власне, як і вся продукція компанії, завжди відрізнялися високою вартістю, і недавно представлені iPhone Xr, iPhone Xs і Xs Max не стали винятком.
У Китаї ціни на нові смартфони Apple стартують з 6499 юанів ($ 946), 8699 юанів ($ 1266), і 9599 юанів ($ +1397) відповідно. Не обійшла стороною анонс iPhone і компанія Xiaomi, яка вирішила постібатися з "яблучників".
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На сайті онлайн-магазину китайського виробника з'явилися фірмові набори з різними пристроями Xiaomi під назвами Xs, Xs Max і Xr. Найцікавіше, що коштують вони точно так само, як і нові смартфони Apple. При цьому покупцям пропонуються відразу кілька відмінних гаджетів за ці гроші.
Так, наприклад, в набір Xr включені смартфон Xiaomi Mi 8 SE в топовій конфігурації (6/128 ГБ), 12,5-дюймовий ноутбук Mi Notebook Air (4/256 ГБ), фітнес-браслет Mi Band 3 і Bluetooth-гарнітура Mi Bluetooth Headset Mini.
У комплект Xs входять смартфон Mi Mix 2S (версія 8/256 ГБ), 13,3-дюймовий ноутбук Mi Notebook Air і ті ж Mi Band 3 і Bluetooth-гарнітура.
Нарешті, що можна отримати за вартість iPhone Xs Max. За ці гроші Xiaomi пропонує набір зі смартфоном Mi 8 (6/128 ГБ), 15-дюймовий Mi Notebook Pro 2018 (імовірно більш доступна версія з графікою MX150), бездротові навушники Mi Bluetooth Collar Headset і, звичайно ж, браслет Mi Band 3.
На жаль, набори актуальні тільки для Китаю.
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