Опубліковані живі знімки Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Смартфон буде базуватися на процесорі Snapdragon 660 / androidworld

У мережі з'явилася живі фотографії підготовлюваного до випуску смартфона Xiaomi Redmi Note 6 Pro і роздрібної упаковки для нього.

Фото підтвердили основні характеристики смартфона. Знімок показує безрамковий дизайн.

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Смартфон оснастили 6,28-дюймовим дисплеєм з вирізом в стилі iPhone X і співвідношенням сторін 19:9, двома подвійними камерами – основною 12+5 Мп і фронтальною 20+2 Мп, 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Акумулятор має ємність 4000 мАг.

Очікується, що смартфон буде базуватися на процесорі Snapdragon 660 і отримає додаткові опції пам'яті 3 + 32 ГБ і 6 + 64 ГБ. Смартфон вийде в золотистому, синьому і чорному кольорах. У Європі ціна може скласти від 200 до 250 євро.

Опубліковані живі знімки Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Опубліковані живі знімки Xiaomi Redmi Note 6 Pro

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