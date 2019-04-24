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Xiaomi запатентувала смартфон з "антимонобровою"
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У 2018 році практично всі виробники випустили смартфони з "монобровою", а зараз вони ж намагаються боротися з цим трендом шляхом зменшення вирізу або використання висувної фронтальної камери.
Інженери Xiaomi придумали вкрай незвичайний спосіб позбутися від "декольте" в екрані. Про це свідчить новий патент китайської корпорації.
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В одному з останніх патентів Xiaomi описується дизайн смартфона, у якого звичний виріз "віддзеркалили" і виконаний він у вигляді невеликого виступу у верхній частині корпусу. На цьому "острівці" знаходяться розмовний динамік і подвійна фронтальна камера.
Так виглядає новий патент від Xiaomi:
Поки не зрозуміло, чи планує Xiaomi використовувати такий спосіб боротьби з вирізами в екрані, але не так давно ZTE представила концепт смартфона зі схожим рішенням. Не виключено, що нас чекає новий тренд.
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