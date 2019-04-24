Флагманський смартфон Redmi засвітився у руках глави компанії

Дата анонсу нового смартфона Redmi з процесором Snapdragon 855 ще не оголошена, але в мережі вже з'явилася свіжа фотографія майбутньої новинки. Примітно, що джерелом нового витоку став не авторитетний інсайдер, а звичайний користувач, в об'єктив гаджета якого і потрапив неанонсований апарат.

У соціальній мережі Weibo була опублікована фотографія генерального директора Redmi Лю Вейбіна, якого автор знімка помітив у холі кінотеатру.

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У руках глави компанії чітко видно загадковий смартфон без вирізу на дисплеї, імовірно оснащений висувною селфі-камерою. Судячи з попередніх витоків, гаджет може виявитися новою моделлю Redmi на базі флагманського процесора Snapdragon 855.

Деякі джерела також стверджують, що наступний пристрій бренду дебютує під управлінням мобільної платформи середнього класу Snapdragon 730. З чуток, гаджет отримає 3,5-мм аудіороз'єм, акумулятор на 4000 мАг, а також потрійну камеру з роздільною здатністю сенсорів 48, 13 і 8 Мп.

Флагман від Redmi вразить ціною та характеристиками

Раніше Лю Вейбін заявив, що ціна топової моделі Redmi буде "шокуючою". Точна дата анонсу та сума, в яку обійдеться новинка на старті продажів, невідомі.

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