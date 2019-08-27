Чоловіча мода 90-х: український блогер розповів, як стильно носити ретроодяг

Чоловічий вінтажний стиль зараз на черговому піку моди. Джинсові куртки-oversize, голубий денім, масивні кросівки та тренчі – усе це сьогодні в тренді. У стильній рубриці від Радіо МАКСИМУМ розповідаємо, як правильно носити ретроодяг та з чим його поєднувати, щоб виглядати модно.

Нарешті тренд на вінтаж дійшов і до України. Ми починаємо втомлюватися від "швидкої" моди: неякісних, неунікальний і шкідливих для навколишнього середовища речей. Тепер ми почали давати ретро-одягу друге життя – це модно. Але щоб виглядати стильно в речах з багаторічною історією, слід перейнятися тією епохою, зрозуміти що і з чим поєднувати та вміти "подавати" свій образ у сучасному світі.

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Вінтажним одяг стає тоді, коли досягає віку 20-30 років. Тобто тебе повинно цікавити зараз все те, що з'явилося у 90-х роках і раніше, і саме це сьогодні на піку чоловічої моди.

Як вдягатися модно чоловікам у вінтажному стилі

Як відрізняються стилі одягу різних епох

70-ті роки

Для повсякденного образу підбирали штани-кльош, які відмінно виглядали з картатими сорочка або ж джемперами з етнічним орнаментом. З'явилися блакитні джинси у вінтажному стилі і кросівки стали атрибутом успішності. Стиль хіпі став популярний у багатьох країнах, а дух свободи і бунтарства відбився і в моді.

Чоловічий стиль 70-х років

80-ті роки

Епоха спорту і класики. Чоловіки одягали речі класичного стилю – строгі відтінки, піджаки і штани рівного крою. Вишуканим елементом в діловому образі могли бути білосніжні сорочки та аксесуари. Для відпочинку і зустрічей з друзями модники вибирали одяг в спортивному стилі. Джинси і кросівки також залишалися в тренді, підкоривши комфортом і зручністю.

Чоловічий стиль 80-х років

90-ті роки

Бути іконою стилю в 90-ті було непросто. Бути просто модним – мало, потрібно бути крутим. Ця епоха унікальна своїми модними тенденціями. Повернулося, звичайно, не все – "кислотні" наряди початку 90-х, мабуть, назавжди стали історією. Зате знову популярним став класичний синій денім – при цьому його можна, як і чверть століття тому, не поєднувати з чимось ще. Джинсова куртка + джинси – ідеальний повсякденний чоловічий образ. Сміливі модники можуть навіть ризикнути і з'явитися на людях в "канадському смокінгу" – це коли вищезгаданий ансамбль доповнюється ще й синьою джинсовою сорочкою. При цьому куртка цілком може бути на розмір більшою, адже oversize – тренд сьогодення.

Культовий стиль 90-х

Чоловічий вінтажний стиль сьогодні:

що носити та з чим поєднувати

Зараз ми переживаємо гучне повернення моди 90-х у чоловічий стиль сьогодення. Сучасні тренди пробуджують ностальгію, а тому важливо згадати, який одяг носити та як його поєднувати, щоб виглядати стильно і доречно. Розібратися у вінтажній моді та з головними атрибутами цієї епохи нам допоміг Богдан Мальований – блогер з Івано-Франківська, який прагне популяризувати чоловічу моду. Хлопець дав кілька порад, на що варто звернути увагу затятому моднику.

Богдан в Instagram: malovanui

Профіль, де ти завжди зможеш надихнутися ідеєю для стильного образу: MEN'S STYLE & FASHION

Тренч

Цей елегантний "захисник" від дощу з'явився ще у ХІХ ст, але у фільмах 90-х ти часто побачиш тренчі на героях серед метушні на Wall Street чи на агентах FBI. Богдан радить обирати довгі варіанти (нижче коліна) і об'ємніші, щоб і зі светром чи худі, тренч все одно був oversize.

Тренч – культовий одяг з улюблених детективів 90-х

Чоловічий тренч повинен бути over size

Чоловічий плащ

Панамки

Цього року справжній бум панамок, а також вони були дуже популярні на кінці минулого століття. Часто хибно вважають, що панама – це літній аксесуар. Насправді ж, лише потрібно правильно обрати матеріал і колір (ну і форму, звичайно ж).

Лайфхак від Богдана Мальованого, який зробить твій базовий лук трішки цікавішим: заправляй футболки, светри, світшоти чи водолазки у штани.

Панамка – не лише літній аксесуар

Важливо вибрати правильний матеріал панамки

Кросівки

Моделі "dad shoes" уже кілька сезонів не покидають голови і серця любителів стилю, однак Богдан вважає, що саме класика 90-их років – вічний варіант. Блогер радить звернути увагу на такі моделі: Nike Air Max 90, Air Max 97, Reebok Aztrek, Puma Disc.

Джинсовка

Джинсова куртка – стара як світ і в кожного вона є, скажеш ти. Проте, часто зустрічаються надто приталені варіанти, які були популярні, скоріше, у 70-х і виглядають вони сьогодні смішно. Актуальною зараз буде саме куртка-oversize. І не менш важливо те, що вона має бути зі світло-голубого вінтажного деніму. Це також стосується і джинсів. Модель skinny вже усім надоїли, тому, як радить Богдан, додай свіжості своєму образу за допомогою вільних джинсів, або бежевих штанів типу Dickies.

Також освіжити навіть найскромніший лук допоможе подовжений рукав. Як бачиш, oversize знову у ділі.

Сьогодні джинсові куртки стильні, якщо вони over size

Голубий денім – тренд сьогодення

Чоловіча джинсова куртка

Секрет модних джинсів - широкі моделі

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