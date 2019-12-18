Xiaomi запатентувала інтерфейс для смартфонів з панорамними дисплеями

Xiaomi подала документи на патент рік тому

Після презентації смартфона Mi Mix Alpha Xiaomi повністю переглянула принцип створення призначеного для користувача інтерфейсу для подібних гаджетів. З огляду на те, що в цьому формфакторі китайці стали першими, хто представив готовий пристрій, керівництво Xiaomi поспішило запатентувати інтерфейс.

Опублікований патент розкриває низку особливостей спеціальної версії MIUI, яку отримають нові гаджети Xiaomi з панорамними екранами.

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Патент "графічного інтерфейсу для мобільних телефонів" Xiaomi подала ще рік тому, і лише днями компанія отримала підтвердження від бюро. Так званий панорамний дисплей вимагає особливого принципу відображення контенту, оскільки крім фронтальної панелі екранами покриті тильна та бічні грані.

У документі описаний порядок виведення іконок повідомлень, а також можливість налаштування кнопок швидкого доступу і функціональних клавіш на кожній грані. При цьому іконки будуть постійно змінюватися у залежності від запущеного додатка.

Статичні індикатори стану заряду акумулятора та рівня мережі Xiaomi пропонує відображати справа, а для погоди й актуального часу виробник вибрав ліву грань пристрою. Зміна іконок здійснюється за допомогою жесту пальцями.

Після публікації патенту інсайдери заявили, що Xiaomi, ймовірно, уже працює над аналогом Mi Mix Alpha. Однак, будь-якої інформації про терміни виходу та характеристики такого гаджета поки немає.

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