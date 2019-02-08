Xiaomi запатентувала дизайн смартфона з екраном "на всі сто"

Xiaomi оприлюднила новий патент дизайну смартфона. У ньому екран не має рамок і заокруглюється на всі чотири грані корпусу.

Відповідно до патенту, в дисплеї немає ніяких вирізів або отворів під фронтальну камеру, розмовний динамік та інші датчики.

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Відповідно екран займає всю лицьову панель, заокруглюючися на межі корпусу. На схематичних зображеннях смартфон симетричний з будь-якої грані.

У зображеннях патентної документації також видно, що в смартфоні – дві основні камери. Неясно, чи буде в гаджеті фронтальна камера під склом дисплея або її не буде зовсім. Замість динаміка компанія може реалізувати нову технологію передачі звуку через кераміку, випробувану в моделі Mi Mix. Цю ж технологію використовує Meizu в своєму смартфоні без отворів Zero.

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