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Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює

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Як видалити повідомлення у Facebook Messenger - фото 1
Як видалити повідомлення у Facebook Messenger

Соцмережа Facebook нарешті ввела найочікуванішу функцію - видалення повідомлень у Messenger. Однак є кілька правил для тих, хто захоче скористатись можливістю стерти листування.

У Facebook Messenger офіційно повідомили про те, що тепер можна буде позбавитись небажаних повідомлень. У прес-центрі мережі розповіли про те, як працює функція видалення та які є правила.

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Відзначається, що тепер видалення повідомлень активне і для відправників, і для отримувачів. Щоправда, на це дається всього 10 хвилин після надсилання. Також сповіщення про видалення приходить всім, хто є у чаті.

Щоб видалити повідомлення, потрібно двічі клацнути на нього, а тоді обрати один з варіантів: видалити для всіх чи лише для себе. Як зазначають у соцмережі, новенька функція вже працює в оновлених додатках для Android та iOS у користувачів по всьому світу.

Як видалити повідомлення у Facebook Messenger - фото 305832
Як видалити повідомлення у Facebook Messenger

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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