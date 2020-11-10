Xiaomi заінтригували смартфоном з камерою на 200 мегапікселів

У Китаї офіційно припинили випуск вдалої флагманської моделі Xiaomi Mi 10 Pro. Поки покупці змітають з полиць ці пристрої, в бенчмарку Geekbench засвітився загадковий смартфон китайського виробника з казковими характеристиками.

Секретний телефон розкрив свої технічні характеристики. Серед них потужний процесор Qualcomm Snapdragon 875, а також набір фотокамер з вражаючими можливостями.

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Згідно з популярним китайським джерелом Digital Chat Station, наступний флагманський смартфон Xiaomi буде оснащений 48-мегапіксельною надширококутною камерою. Сумарний дозвіл всього двох датчиків камери перевалить за 150 Мп, а якщо врахувати ще і фронтальну камеру (32 Мп) і додаткові сенсори, то вийде загальний дозвіл у 200 Мп.

Назву цього пристрою поки не розкривають, але на думку експертів це буде Mi 11 Pro, а не звичайний Mi 11. Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro були першими китайськими смартфонами на базі Snapdragon 865. Така вражаюча міць дозволяла їм утримувати лідерські позиції серед найпотужніших смартфонів у світі в 2020 році, поки не вийшов Samsung Galaxy S20.

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