Xiaomi представила телеприставку з підтримкою 8К

Слідом за новою телеприставкою Mi Box 4S компанія Xiaomi представила її Pro-версію з можливістю відтворювати відео у форматі 8K. Ще однією відмінністю пристрою від молодшої моделі став збільшений об'єм внутрішньої пам'яті для установки додатків.

Xiaomi Mi Box 4S Pro – це перша телеприставка бренду, здатна транслювати відео з роздільною здатністю 8K.

Це цікаво: Продуктивність iPhone 12 Pro порівняли з Samsung Galaxy Note20 Ultra: хто потужніший?

Як і базова версія, новинка отримала 2 ГБ оперативної пам'яті, при цьому обсяг накопичувача зріс удвічі до – 16 ГБ. Для виведення зображення на корпусі пристрою передбачений порт HDMI 2.1. Модель процесора вендор під час анонсу не згадав.

Приставка оснащена модулями бездротового зв'язку Wi-Fi та Bluetooth, пультом з функцією голосового управління, а також роз'ємом USB для під'єднання зовнішніх пристроїв. Працює приставка на базі MIUI for TV.

Вартість Mi Box 4S Pro в Китаї становить $ 60.

Читайте також: Щілина між екраном і корпусом – це нормально: Google прокоментувала ситуацію з Pixel 5