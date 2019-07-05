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Головні флагмани Xiaomi зійшлися в тесті швидкості роботи: епічний двобій

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Xiaomi Mi9 та Redmi K20 Pro "зіштовхнули лобами" - фото 1
Xiaomi Mi9 та Redmi K20 Pro "зіштовхнули лобами"

Xiaomi Mi9 і Redmi K20 Pro – актуальні флагмани китайського виробника. В обох використовується топовий процесор Snapdragon 855, але Mi9 коштує від $ 436, а ціна K20 Pro стартує з $ 364.

Автор YouTube-каналу Tech/NickBrazer вирішив з'ясувати, який з двох смартфонів швидший.

І ще: Xiaomi Mi CC9e протестували у бенчмарку: результат не вражає

Щоб порівняння було об'єктивним, використовувалися версії смартфонів з 8 ГБ оперативної пам'яті. На пристроях задали однакові налаштування та встановили однакові додатки. Навіть шпалери на апаратах ідентичні.

З вимкненого стану Redmi K20 Pro завантажується трохи швидше за Xiaomi Mi9. Розблокування за допомогою сканера відбитків пальців, вбудованого в екран, і розпізнаванням обличчя відбувається з практично однаковою швидкістю.

При запуску різних додатків смартфони теж на рівних: у деяких програмах швидше справляється один апарат, а в інших – другий.

Відмінності почалися після повторного запуску додатків. Redmi K20 Pro у більшості випадків спритніше завантажує їх з пам'яті, в той час як Mi9 окремі програми узагалі закрив.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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