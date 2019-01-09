Xiaomi випустила ще одного доступного конкурента Apple AirPods

Компанія Xiaomi представила у Китаї модель безпровідних навушників Mi AirDots Pro. На відміну від торішніх AirDots Youth Edition, зовні пристрій дуже нагадує AirPods від Apple. При цьому коштує китайський аналог у рази дешевше, ніж "яблучна" гарнітура.

Mi AirDots Pro поставляються у невеликому кейсі, у якому зберігаються та заряджаються навушники. За запевненням виробника, вони можуть працювати до 10 годин у режимі прослуховування музики.

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Кожен навушник здатний працювати незалежно від іншого, так що їх можна використовувати по черзі або розділити між двома людьми. Управління відтворенням здійснюється за допомогою сенсорних панелей.

Mi AirDots Pro нагадує "яблучну" гарнітуру

При вазі всього 5,8 грама навушники оснащені 7-мм динаміками з титановою діафрагмою та мають захист від вологи за стандартом IPX4. Оголошена наявність активного шумозаглушення ANC і підтримка кодека AAC для передачі звуку повітрям з меншими втратами якості.

Навушники надійдуть у продаж 11 січня та будуть коштувати всього $ 60.

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