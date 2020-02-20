Xiaomi випустила "розумну" підставку під монітор з вбудованим стерилізатором

Слідом за моноблоком на краудфандинговому майданчику Xiaomi з'явився аксесуар, який ідеально доповнює його – настільна підставка під монітори і ноутбуки. Крім своєї основної функції вона виконує ще кілька. Наприклад, підставка служить для дезінфекції речей.

Аксесуар має назву Lego S6 Pro і виконує одночасно безліч завдань.

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Так, на самий верх можна встановити монітор, моноблок або комп'ютер, а нижче є невелика поличка, щоб покласти смартфон або інші речі. Там же розташований сенсорний 4,5-дюймовий дисплей з голосовим помічником, який дозволяє зв'язуватися з колегами і дає рекомендації з підтримки здоров'я.

З боків розташовані "склянки", де можна зберігати канцелярію. У підставці також є роз'єм USB для зарядки смартфона, планшета і інших гаджетів. У самому ж низу міститься порожній простір з ультрафіолетовими лампами, куди можна класти смартфон та інші речі для стерилізації. Процес очищення від бактерій займає всього 10 хвилин, після чого лампи автоматично вимикаються.

Ціна такої "розумної" підставки для китайського ринку становить 142 долари.

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