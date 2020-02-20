Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Ліга Європи

Xiaomi випустила "розумну" підставку під монітор з вбудованим стерилізатором

  • 2
Аксесуар від Xiaomi ідеально підійде для офісних працівників - фото 1
Аксесуар від Xiaomi ідеально підійде для офісних працівників

Слідом за моноблоком на краудфандинговому майданчику Xiaomi з'явився аксесуар, який ідеально доповнює його – настільна підставка під монітори і ноутбуки. Крім своєї основної функції вона виконує ще кілька. Наприклад, підставка служить для дезінфекції речей.

Аксесуар має назву Lego S6 Pro і виконує одночасно безліч завдань.

Варте уваги: Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році

Так, на самий верх можна встановити монітор, моноблок або комп'ютер, а нижче є невелика поличка, щоб покласти смартфон або інші речі. Там же розташований сенсорний 4,5-дюймовий дисплей з голосовим помічником, який дозволяє зв'язуватися з колегами і дає рекомендації з підтримки здоров'я.

Xiaomi випустила 'розумну' підставку під монітор з вбудованим стерилізатором - фото 387341

З боків розташовані "склянки", де можна зберігати канцелярію. У підставці також є роз'єм USB для зарядки смартфона, планшета і інших гаджетів. У самому ж низу міститься порожній простір з ультрафіолетовими лампами, куди можна класти смартфон та інші речі для стерилізації. Процес очищення від бактерій займає всього 10 хвилин, після чого лампи автоматично вимикаються.

Xiaomi випустила 'розумну' підставку під монітор з вбудованим стерилізатором - фото 387342

Ціна такої "розумної" підставки для китайського ринку становить 142 долари.

Візьміть на озброєння: Як прибрати рекламу зі смартфонів Xiaomi на MIUI: інструкція з фото

Джерело: Gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
  • 17 лютого, 12:13
  • 1938
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 602
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2111449
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Xiaomi