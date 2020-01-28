Xiaomi випустила "розумну" бактерицидну лампу

Каталог продукції Xiaomi поповнився ще одним незвичайним гаджетом – "розумною" лампою для боротьби з мікробами. За запевненням виробника, цей невеликий і недорогий пристрій дозволить уберегти себе і близьких від грипу й інших вірусних захворювань.

Розмір новинки становить всього 245 x 120 мм. По центру розташована ультрафіолетова лампа виробництва Philips. В описі продукту говориться, що вміст ртуті у лампі становить одну десяту від її кількості у традиційному ртутному термометрі, що робить гаджет максимально безпечним.

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Xiaomi запевняє, що Five Smart Sterilization Lamp вбиває 99,99% бактерій, включаючи всілякі віруси грипу. Завдяки вбудованим датчикам лампа завжди знає про присутність поблизу людини і припиняє роботу. Заявлений радіус дії ультрафіолету – 20-30 метрів.

Xiaomi Five Smart Sterilization Lamp підтримує управління за допомогою фірмового голосового помічника XiaoAI і мобільного застосування MiJia. У ньому можна налаштувати розклад увімкнення, а також запрограмувати активацію лампи, наприклад, при закритті вхідних дверей. Додаткові елементи керування є і на самому пристрої.

Лампа може усувати бактерії та віруси

У Китаї пристрій продаватиметься за ціною близько $ 22 і буде доступним на краудфандінговій платформі Youpin.

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