Дизайнери розробили годинник для тих, у кого тремтять руки

Американська студія дизайну Nonfiction і медична компанія Cala Health випустили портативний пристрій, призначений для ліквідування тремору – мимовільне тремтіння пальців рук, що виникає при нервових захворюваннях.

Гаджет називається Cala Trio – це браслет з функцією годинника, що стимулює променевий і серединний нерв, які з'єднуються з частинами мозку, що відповідають за моторику. За словами засновників Nonfiction, при використанні їхнього гаджету у людини пропадає тремтіння, і вона без перешкод може займатися звичайними справами.

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Формат браслета з годинником дизайнери обрали не випадково. Так пристрій сприймається людиною не як моторошна медична штука, а як стильний і функціональний аксесуар. Замовити пристрій можна тільки після консультації у лікаря. Ціна пристрою не повідомляється.

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