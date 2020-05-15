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Xiaomi випустила розумний очищувач повітря з функцією обігрівача

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Пристрій не лише очищає повітря, а й нагріває його - фото 1
Пристрій не лише очищає повітря, а й нагріває його

Компанія Smartmi, суббренд Xiaomi, представила на краудфандінговій платформі Youpin розумний очищувач повітря Positive Pressure Air Purifier. Він здатний не тільки усувати неприємні запахи та вловлювати мікрочастинки в повітрі, а й служити для обігріву приміщення.

За годину Smartmi Positive Pressure Air Purifier здатний пропускати через себе 160 кубічних метрів повітря, яке проходить п'ятиступеневу систему фільтрації. За запевненням виробника, прилад вловлює 99,98% часток розміром 80-90 нм, а ступінь захисту від золотистого стафілокока, кишкової палички та грипу H1N1 перевищує 99,99%.

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Пристрій не тільки очищає повітря, але і за допомогою відцентрового вентилятора великого діаметра розподіляє його по всьому приміщенню, створюючи позитивний внутрішній тиск, що перешкоджає проникненню брудного повітря ззовні.

Xiaomi випустила розумний очищувач повітря з функцією обігрівача - фото 404234

Крім того, якщо є потреба, то можна активувати функцію обігріву – тоді повітря під час фільтрації ще й нагрівається. Очищувач здатний ефективно працювати в приміщенні площею до 57 квадратних метрів.

Xiaomi випустила розумний очищувач повітря з функцією обігрівача - фото 404232

Взаємодія з приладом здійснюється через невеликий сенсорний OLED-екран, на який виводиться актуальна інформація про стан повітря у приміщенні. Крім того, гаджет підтримує під'єднання по Wi-Fi, що дозволяє керувати ним через смартфон.

Xiaomi випустила розумний очищувач повітря з функцією обігрівача - фото 404233

У Китаї очищувач пропонується за ціною $ 282.

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