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Представлено Poco F2 Pro: його ціна в Україні вас вразить

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Poco F2 Pro уже не бюджетний флагман - фото 1
Poco F2 Pro уже не бюджетний флагман

Бренд Poco провів глобальну презентацію нового флагманського смартфона F2 Pro. Як і передбачалося, це перейменована версія раніше випущеного для китайського ринку Redmi K30 Pro. Дізнайтесь, скільки коштуватиме новинка в Україні.

У Poco F2 Pro виробник пропонує топові характеристики за відносно доступною ціною. Але цінник новинки далекий від попередника Poco F1.

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Poco F2 Pro оснащений 6,67-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм з мінімальними рамками і без будь-яких вирізів. Фронтальна камера захована всередині корпусу на висувному механізмі зі світлодіодним підсвічуванням. В екран вбудований оптичний сканер відбитків пальців.

Представлено Poco F2 Pro: його ціна в Україні вас вразить - фото 403673

Усередині смартфона встановлена ​​топова на сьогодні начинка: процесор Snapdagon 865, оперативна пам'ять типу LPDDR5 і накопичувач формату UFS 3.1. За автономність відповідає акумулятор на 4700 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 30 Вт.

Основна камера представлена ​​64-мегапіксельним сенсором Sony IMX686 з оптичною стабілізацією зображення. Заявлена ​​підтримка запису відео з роздільною здатністю 8K. Додатково передбачена можливість зйомки з надшироким кутом огляду, в макрорежимі і з розмиванням фону.

Представлено Poco F2 Pro: його ціна в Україні вас вразить - фото 403672

Технічні характеристики Poco F2 Pro:

  • Дисплей: Super AMOLED, 6,67", 2400х1080, HDR10 +, Gorilla Glass 5
  • Чипсет: Qualcomm Snapdagon 865
  • Оперативна пам'ять: 6/8 ГБ, LPDDR5
  • Накопичувач: 128/256 ГБ, UFS 3.1
  • Основна камера: 64 Мп (Sony IMX686, 1 / 1.7 ") + 13 Мп (кут огляду 123 °) + 5 Мп (телеоб'єктив) + 2 Мп (датчик глибини)
  • Фронтальна камера: 20 Мп, висувна
  • Акумулятор: 4700 мАг, швидка зарядка потужністю 30 Вт
  • Зв'язок: 5G SA / NSA Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 (2,4 ГГц + 5 ГГц) MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1 + L5), ІЧ-порт, NFC
  • Роз'єми: USB Type-C, 3,5 мм
  • Безпека: сканер відбитків пальців в екрані
  • ОС: Android 10 + Poco Launcher 2.0
  • Габарити: 163,3 х 75,4 х 8,9 мм
  • Вага: 218 грамів

Poco F2 Pro в версії 6 + 128 ГБ буде коштувати € 499, а варіант на 8 + 256 ГБ обійдеться у € 599. В Україні вже можна замовити Poco F2 Pro у версії 6 + 128 ГБ за ціною 16 999 гривень. Ціна топової версії на 256 ГБ поки невідома. Новинка буде доступна у продажу з 4 червня.

Представлено Poco F2 Pro: його ціна в Україні вас вразить - фото 403674

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Джерело: xatakandroid
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