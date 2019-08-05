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Xiaomi випустила розумний дверний замок з розпізнаванням облич

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Замок розблоковується не лише за допомогою відбитків пальців - фото 1
Замок розблоковується не лише за допомогою відбитків пальців

Компанія Xiaomi уже кілька років випускає смарт-замки з розблокуванням через мобільний додаток або за допомогою відбитку пальців, але в новій моделі використовується ще один сучасний метод біометричного розблокування. У Xiaoyan face recognition smart lock R5 реалізована система розпізнавання облич.

Головною фішкою Xiaoyan face recognition smart lock R5 стала наявність спеціальної системи камер для 3D-сканування обличчя. За запевненням виробника, використання технології штучного інтелекту 3D Sense ID забезпечує високий рівень безпеки, не дозволяючи обдурити замок за допомогою фотографії, відео та навіть тривимірної моделі. Заявлена ​​швидкість спрацьовування становить 0,6 секунди, а ймовірність помилкового розпізнавання – лише 0,0001%.

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Завдяки широкому куту огляду замок здатний розпізнавати обличчя людей ростом від 1,3 до 2 метрів. Пристрій також оснащений інфрачервоним датчиком, що дозволяє йому розгледіти обличчя людини навіть у повній темряві без зниження швидкості спрацьовування.

Замок під'єднується до системи розумного будинку від Xiaomi і підтримує управління через фірмовий мобільний додаток. Наприклад, зі смартфона можна його відчинити та зачинити. Крім того, в разі спроби злому пристрій відразу ж сповістить господаря.

Новий смарт-замок від Xiaomi - фото 345754
Новий смарт-замок від Xiaomi

Новий смарт-замок Xiaoyan face recognition smart lock R5 у Китаї продається за ціною $ 360.

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Джерело: 4pda
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