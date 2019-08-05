Давно пора: Xiaomi розробляє смартфон, який заряджатиметься від сонця

Китайська компанія Xiaomi запатентувала незвичайні смартфони, які однозначно сподобаються фанатам бренду. Не виключено, що незабаром виробник візьметься за створення нових смартфонів, які оснастять сонячними панелями на задній кришці.

Ресурс LetsGoDigital зумів роздобути зображення смартфона від Xiaomi, головною особливістю якого є інтегрована сонячна батарея на задній панелі пристрою.

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Також варто відзначити лицьову сторону апарату, на якій розташований дисплей без будь-яких вирізів і з мінімальними рамками. Втім, незрозуміло де розташується фронтальна камера, адже механізмів, що виїжджають теж не видно.

Xiaomi запатентувала новий смартфон

До слова, ідея про використання сонячних батарей у смартфонах не нова. LG ще у 2010 році пропонувала спеціальну версію смартфона GD510 з сонячною панеллю, яка за 10 хвилин зарядки додавала 2 хвилини часу розмови. Звичайно, відтоді технології стали ефективнішими, але все ж таке рішення поки що викликає більше запитань.

LG GD510 мав таку панель у 2010 році

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