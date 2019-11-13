Xiaomi випустила "розумний" акваріум для рибок

І без того чималий асортимент продукції Xiaomi поповнився акваріумом для рибок. Варто відзначити, що торік компанія вже випускала подібні пристрої, але нова модель відрізняється підтримкою великого числа інтелектуальних функцій. Однією з них є автоматичне годування водних мешканців.

Акваріум випускається у двох версіях об'ємом 15 і 30 літрів.

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Важливою особливістю є його модульність, що дозволяє в разі поломки будь-якого елементу максимально просто замінити його без необхідності купувати всю конструкцію. Як і в попередніх версіях, зверху міститься місткість, розрахована під висадку рослин. Поливати їх не потрібно – вони постійно перебувають у вологому середовищі.

Спеціальний датчик відстежує якість води у режимі реального часу, і коли настає пора міняти її, на смартфон власника приходить відповідне повідомлення. За очищення рідини відповідає складна система фільтрів з біохімічною фільтрувальною пластиною і кварцовими гранулами з нітрифікуючими бактеріями. Подача кисню регулюється у залежності від кількості риб в акваріумі.

Майже все управління акваріумом здійснюється за допомогою фірмового мобільного додатку. З його допомогою можна регулювати температуру води, подачу кисню, колір і інтенсивність підсвічування. Найзручнішою фішкою стало автоматичне годування риб. Для цього необхідно попередньо покласти корм у спеціальний відсік, звідки він буде висипатися в воду за розкладом.

Акваріум Xiaomi в Китаї коштує $ 71 за 15-літрову версію, а варіант на 30 літрів пропонується за $ 100.

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