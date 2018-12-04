Xiaomi випустила powerbank з двосторонньою швидкою зарядкою

Асортимент Xiaomi поповнився новим зовнішнім акумулятором ZMI Aura на 20 000 мАг.

Крім великого об'єму він отримав роз'єм USB Type-C, індикатори для демонстрації заряду у відсотках і двосторонню І швидку зарядку.

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Акумулятор виконаний у корпусі з матового пластику і замість традиційних чотирьох світлодіодів пропонує користувачеві повноцінне відображення заряду у відсотках.

Новий powerbank від Xiaomi

Роз'ємів у новинці чотири: micro-USB, USB Type-C для зарядки самого акумулятора та два повнорозмірних USB для інших пристроїв.

У порівнянні з попередньою моделлю максимальна потужність швидкої зарядки була збільшена з 18 до 27 Вт. Більш того, тепер вона працює в обидві сторони.

Зовнішній акумулятор ZMI Aura на 20 000 мАг надійде у продаж 5 грудня за ціною близько $ 29.

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