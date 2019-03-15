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Xiaomi випустила павербенк з USB Type-C та швидкою зарядкою

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Компанія Xiaomi представила новий крутий павербенк - фото 1
Компанія Xiaomi представила новий крутий павербенк

Представлений на початку року зовнішній акумулятор Xiaomi Mi Power 3 Pro на 20 000 мАг, здатний заряджати ноутбуки, отримав більш доступну версію Mi Power 3. Вона не лише отримала приємний цінник, а й швидку зарядку.

У порівнянні з випущеним ще у 2016 році Mi Power 2 павербенк отримав додатковий роз'єм USB Type-C з підтримкою двосторонньої швидкої зарядки, зберігши при цьому компактні габарити.

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Xiaomi Mi Power 3 місткістю 10 000 мАг виконаний у компактному алюмінієвому корпусі. Гаджет доступний у сріблястому і чорному кольорах.

Xiaomi випустила павербенк з USB Type-C та швидкою зарядкою - фото 314728

Всі ключові елементи розміщені з одного боку: кнопка живлення, 4 світлодіодних індикатори для відображення рівня заряду, а також три роз'єми. Звичайний USB Type-A служить тільки для зарядки інших пристроїв з максимальною вихідною потужністю 18 Вт. Симетричний USB Type-C можна використовувати як для зарядки самого акумулятора, так і інших гаджетів з максимальною потужністю до 18 Вт. micro-USB також працює в обидві сторони: 15 Вт на прийом і 18 Вт на віддачу.

Новий портативний акумулятор надійде у продаж на офіційному сайті Xiaomi 18 березня за ціною $ 19.

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Джерело: Gizmochina
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