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Дивіться кумедний ролик, присвячений конфіденційності в iPhone

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Apple нагадує про конфіденційність iPhone - фото 1
Apple нагадує про конфіденційність iPhone

Забезпечення конфіденційності протягом тривалого часу є одним з пріоритетів компанії Apple. Саме тому корпорація з Купертіно присвятила їй новий відеоролик, і ви зобов'язані його глянути!

У ролику, опублікованому на YouTube-каналі Apple продемонструвала безпосередній зв'язок конфіденційності iPhone з різноманітними ситуаціями. До прикладу, корпорація провела паралелі з правилами етикету в громадському туалеті.

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Маркетологи Apple намагаються донести до користувачів, що цифрову конфіденційність потрібно цінувати так само, як безпеку особистого простору в повсякденному житті.

Крім того, в Apple є окрема сторінка на веб-сайті з описом способів збереження користувацьких даних у безпеці: від наскрізного шифрування між відправником і отримувачем iMessage до використання Apple диференціальної конфіденційності з шифруванням користувацьких даних.

Зазначимо, що це не перші маркетингові матеріали, спрямовані на рекламу політики конфіденційності компанії. На початку цього року на CES 2019 купертінівці розмістили банери з повідомленням: "Що відбувається на iPhone – залишається на iPhone".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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