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Xiaomi випустила павербенк з підігрівом рук: ідеальний гаджет

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Xiaomi представила крутий павербенк - фото 1
Xiaomi представила крутий павербенк

Компанія Xiaomi розширила асортимент фірмових аксесуарів випуском незвичайного пристрою, який сподобається власникам смартфонів. Черговою новинкою вендора став портативний акумулятор, здатний не тільки зарядити гаджет, а й зігріти ваші руки в холодну погоду.

За заявою виробника постійна температура корпусу пристрою в режимі підігріву становить 52 градуси за Цельсієм.

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Дизайн аксесуара нагадує компактний радіоприймач з невеликим круглим дисплеєм. Xiaomi зазначає, що корпус пристрою виготовлений з алюмінію, який добре проводить тепло. Інші елементи корпусу павербанка виконані з вогнетривкого ABS-пластика, що забезпечує хорошу міцність та безпеку виробу при експлуатації.

Гаджет не лише зарядить смартфон, а й зігріє ваші руки - фото 370718
Гаджет не лише зарядить смартфон, а й зігріє ваші руки

На фронтальній панелі гаджета розміщені дві кнопки: натискання лівої вмикає живлення і дозволяє переглядати рівень заряду, що залишився. При натисканні на праву кнопку і її утриманні протягом трьох секунд активується режим підігріву. На мініатюрному екрані в такому режимі роботи з'явиться відповідна температура пристрою.

Місткість вбудованого акумулятора новинки становить 5000 мАг. Пристрій позиціонується як компактний аксесуар для холодної пори року. Павербанк у червоному, зеленому і рожевому корпусах вже надійшов у продаж у Китаї за ціною $ 20.

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Джерело: Gizmochina
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