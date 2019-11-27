У мережі показали нові фото Redmi K30, а також усі технічні характеристики

Про швидку презентацію Redmi K30 вже оголосили офіційно. Не дивно, що у мережі продовжують з'являтися нові дані про гаджет. Тепер ми можемо глянути на нього без чохла, а також дізнатися, що ж ховається всередині новинки!

На нових знімках вкотре можна розглянути невеликий отвір в екрані, в якому криється подвійна фронтальна камера. Якщо придивитися, то видно, що воно перекриває частину інформації про акумулятор, сигнал стільникового зв'язку і т. д. Можливо, це виправлять програмно, адже на другому фото такої проблеми немає. Варто також відзначити, що нижня рамка майже такого ж розміру, що і верхня.

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Крім фотографій самого смартфона у мережі також з'явився список його характеристик:

Redmi K30 отримає такі характеристики:

Дисплей: 6,66 ", IPS, Full HD +, частота оновлення до 120 Гц, скло Gorilla Glass 5

Процесор: Snapdragon 730G, 8-нм

Оперативна пам'ять: 6 ГБ

Накопичувач: 64 ГБ

Основна камера: 64 Мп + 13 Мп (ультраширококутний) + 8 Мп (телефото) + 2 Мп

Фронтальна камера: 20 Мп + 2 Мп (датчик глибини)

Акумулятор 4500 мАг, підтримка швидкої зарядки потужністю 27 Вт

ОС: MIUI 11 на базі Android 10

Додатково: ІЧ-порт, сканер відбитків пальців, 3,5-мм аудіороз'єм, NFC

За даними джерела, ціна Redmi K30 у версії з 4G буде стартувати з позначки у $ 285. Презентація смартфона запланована на 10 грудня.

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