На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У мережі показали нові фото Redmi K30, а також усі технічні характеристики
-
- 5
Про швидку презентацію Redmi K30 вже оголосили офіційно. Не дивно, що у мережі продовжують з'являтися нові дані про гаджет. Тепер ми можемо глянути на нього без чохла, а також дізнатися, що ж ховається всередині новинки!
На нових знімках вкотре можна розглянути невеликий отвір в екрані, в якому криється подвійна фронтальна камера. Якщо придивитися, то видно, що воно перекриває частину інформації про акумулятор, сигнал стільникового зв'язку і т. д. Можливо, це виправлять програмно, адже на другому фото такої проблеми немає. Варто також відзначити, що нижня рамка майже такого ж розміру, що і верхня.
Готуйте гроші та нервові клітини: Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
Крім фотографій самого смартфона у мережі також з'явився список його характеристик:
Redmi K30 отримає такі характеристики:
- Дисплей: 6,66 ", IPS, Full HD +, частота оновлення до 120 Гц, скло Gorilla Glass 5
- Процесор: Snapdragon 730G, 8-нм
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ
- Накопичувач: 64 ГБ
- Основна камера: 64 Мп + 13 Мп (ультраширококутний) + 8 Мп (телефото) + 2 Мп
- Фронтальна камера: 20 Мп + 2 Мп (датчик глибини)
- Акумулятор 4500 мАг, підтримка швидкої зарядки потужністю 27 Вт
- ОС: MIUI 11 на базі Android 10
- Додатково: ІЧ-порт, сканер відбитків пальців, 3,5-мм аудіороз'єм, NFC
За даними джерела, ціна Redmi K30 у версії з 4G буде стартувати з позначки у $ 285. Презентація смартфона запланована на 10 грудня.
Читайте також: Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
16:34У мережі показали нові фото Redmi K30, а також усі технічні характеристики
-
16:14Цей напій найкраще бореться з похміллям
-
15:49Хайді Клум розбурхала шанувальників голим фото (18+)
-
15:33Вихідні у грудні 2019 в Україні: коли будуть вихідні дні і державні свята
-
15:17Унікальний тягач продали за шалену суму
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:52Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
-
14:20Названо найкращі панорамні фото 2019 року
-
13:45Біля Києва позеленіло озеро: вражаючі фото
-
13:13Названо найкращі авіакомпанії світу у 2020 році
-
12:40У Данії ентузіаст створив пікап Tesla з Lego: фотофакт
-
12:15Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році
-
11:55Занадто гаряче: зухвала фотосесія MARUV в компанії спекотних красунь розбурхала мережу
-
11:33Нова оптична ілюзія з долонями підірвала мережу: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:16Долар в Україні впав нижче за 24 гривні: курс валют на 27 листопада
-
10:50Журналіста під час прямого ефіру атакувала свиня: епічне відео
-
10:22Спокуслива Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом і стрункими ніжками в зухвалому образі
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
09:35Науковці показали, як зникають льодовики у Швейцарських Альпах: фото
-
09:10Різдвяний піст 2019 – 2020: що можна і не можна робити в цей період
-
08:53СидорЕнки-СидОренки 35, 36 серія: дивитись онлайн комедійний серіал
-
08:25Квартал червоних ліхтарів зникне з міських покажчиків Амстердама
-
07:47Журналу TIME назвав найкращий екологічний винахід людства у 2019 році
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
14:52Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією
-
12:15Найкращі серіали про кохання, які вийшли у 2019 році
-
10:00До уваги водіїв: як завести авто в мороз, якщо підсів акумулятор
-
07:32Корисні осінні ідеї для вашого столу
-
00:45Манчестер Сіті – Шахтар: відео голів і огляд запеклого матчу Ліги чемпіонів
- 26 листопада
-
21:30Манчестер Сіті – Шахтар онлайн ▶ дивитись трансляцію матчу ЛЧ
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)
-
16:31Тіні Тернер – 80! Правила життя та головні хіти вічно молодої легенди
-
13:14Які штрафи загрожують українським водіям за "лисі" шини: детальне пояснення
-
12:11Нацбанк випустив нові 50 та 200 гривень: який вигляд мають банкноти
-
10:20Названі претенденти на звання найкращого авто Європи 2020
-
07:15Ваші смакові вподобання розкажуть, наскільки ви вправний коханець
- 25 листопада
-
20:00Чорна п'ятниця 2019: поради, як купити на розпродажі речі зі знижками
-
18:25ТОП 6 фільмів про школу, які варто переглянути
-
17:14Що означають емблеми автомобілів: цікаві факти, які вас здивують
-
15:45Талановиті в усьому: найцікавіші книги, які написали українські музиканти
-
13:32Названо найдорожчі українські бренди: рейтинг ТОП 100
-
12:13Його хотіли всі: еволюція Motorola RAZR – найпопулярнішого телефона десятиліття
-
11:30alyona alyona випустила мініальбом "В хаті МА": зацініть нові пісні реперки
-
09:23Стало відомо, коли з'являться електронні водійські права
-
07:17Погода в Україні 25 листопада: мороз і незначні дощі
-
00:10Танці з зірками 2019: хто переміг у суперфіналі шоу
- 24 листопада
-
21:23Тебе хоче вся Україна: Надя Дорофєєва у спідньому спокушає сексуальною фігурою
-
19:50Як відпочити, якщо до відпустки ще пів року: дієві поради
-
18:33ТОП 5 нових фільмів про кохання 2019, які зроблять вечір затишним