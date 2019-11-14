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Xiaomi випустила компактний складний електровелосипед

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Електровелосипед Xiaomi Himo H1 - фото 1
Електровелосипед Xiaomi Himo H1 / computerhoy

Компанія Xiaomi випустила компактний електричний велосипед Himo H1. Загальні габарити такого "залізного коня" у складеному вигляді не більші як аркуш паперу формату A3.

У велосипеді Himo H1 складається все, що можна. Спочатку – обидва колеса під рамою, потім сама рама, після цього – стійка сидіння і сидіння, і нарешті опускається кермо. Вага велосипеда становить 13 кг. Він цілком міг би поміститися в портфель, але в комплекті йде спеціальний чохол для перенесення.

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Велосипед Himo H1 - фото 367993
Велосипед Himo H1

У Китаї мініатюрний електровелосипед можна купити за 425 доларів.

Кермо, регулюється по висоті, на ньому є світлодіодний спідометр і індикатор заряду батареї. Потужність електромотора всього 180 Вт, що дозволяє розвинути максимальну швидкість 18 км/год. Традиційні велосипедні педалі у Himo H1 відсутні, замість них встановлені складні підніжки.

Xiaomi випустила компактний складний електровелосипед - фото 367994

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Джерело: electrek
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