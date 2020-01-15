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Xiaomi випустила механічну Bluetooth-клавіатуру з незвичайним дизайном

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Клавіатура Xiaomi потішить своїм дизайном - фото 1
Клавіатура Xiaomi потішить своїм дизайном

Компанія Xiaomi анонсувала на власному краудфандинговому майданчику оригінальну механічну клавіатуру Luofei. Вона відрізняється від аналогів вкрай незвичайним оформленням.

При скромних розмірах 306 х 114,5 х 30,6 мм клавіатура важить 810 грамів.

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Luofei можна використовувати як з дротом, під'єднавши комплектний micro-USB кабель, так і за допомогою Bluetooth.

Xiaomi випустила механічну Bluetooth-клавіатуру з незвичайним дизайном - фото 379873

Усередині аксесуара встановлений акумулятор місткістю 4000 мАг. За запевненням виробника, клавіатура сумісна з усіма актуальними операційними системами: Windows, macOS, iOS і Android.

Xiaomi випустила механічну Bluetooth-клавіатуру з незвичайним дизайном - фото 379872

Особливістю новинки стало те, що кожна її клавіша забарвлена в унікальний колір, а вся палітра представлена ​​відтінками губних помад. Дизайн пристрою з одного боку виконаний у вигляді палетки для макіяжу, з іншого – нагадує друкарські машинки завдяки округлим клавішам.

Xiaomi випустила механічну Bluetooth-клавіатуру з незвичайним дизайном - фото 379871

У Китаї ціна механічної клавіатури Luofei становить близько $ 95.

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Джерело: gizmochina
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