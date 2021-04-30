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Xiaomi випустила лімітовану версію смартфона на честь Брюса Лі

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Redmi K40 Bruce Lee Special Edition - фото 1
Redmi K40 Bruce Lee Special Edition / MyDrivers

Компанія Xiaomi представила нову версію Redmi K40, яка порадує шанувальників мобільних ігор. А ще смартфон Redmi K40 Bruce Lee Special Edition випущений на честь легендарного майстра бойових мистецтв, актора і режисера Брюса Лі.

Телефон Redmi K40 Bruce Lee Special Edition отримав ті ж характеристики, що й стандартна версія Redmi K40, проте гаджет поміщений у корпус, прикрашений культовими жовтим і чорним кольорами, пише MyDrivers.

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Крім цього, смартфон отримав жовто-чорну упаковку, чохол для телефону, зарядний пристрій і кабель для передачі даних – аксесуари теж виконані в жовтому кольорі.

Ця лімітована серія випущена на честь легендарного майстра бойових мистецтв, актора і режисера Брюса Лі, який помер у віці 32 років в 1973 році. І Redmi K40 Bruce Lee Special Edition доступний тільки в одній версії, з 12 ГБ оперативної і 256 ГБ флешпам'яті, за ціною 430 доларів.

Xiaomi випустила лімітовану версію смартфона на честь Брюса Лі - фото 457459
Xiaomi випустила лімітовану версію смартфона на честь Брюса Лі - фото 457458
Xiaomi випустила лімітовану версію смартфона на честь Брюса Лі - фото 457460

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