Xiaomi випустила лімітовану версію смартфона на честь Брюса Лі

Компанія Xiaomi представила нову версію Redmi K40, яка порадує шанувальників мобільних ігор. А ще смартфон Redmi K40 Bruce Lee Special Edition випущений на честь легендарного майстра бойових мистецтв, актора і режисера Брюса Лі.

Телефон Redmi K40 Bruce Lee Special Edition отримав ті ж характеристики, що й стандартна версія Redmi K40, проте гаджет поміщений у корпус, прикрашений культовими жовтим і чорним кольорами, пише MyDrivers.

Це цікаво: Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску

Крім цього, смартфон отримав жовто-чорну упаковку, чохол для телефону, зарядний пристрій і кабель для передачі даних – аксесуари теж виконані в жовтому кольорі.

Ця лімітована серія випущена на честь легендарного майстра бойових мистецтв, актора і режисера Брюса Лі, який помер у віці 32 років в 1973 році. І Redmi K40 Bruce Lee Special Edition доступний тільки в одній версії, з 12 ГБ оперативної і 256 ГБ флешпам'яті, за ціною 430 доларів.

Читайте також: У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони