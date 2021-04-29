У Xiaomi придумали, як зробити швидшими застарілі смартфони

За даними інсайдера Digital Chat Station, Xiaomi готує оригінальний апгрейд фірмової оболонки MIUI. З його допомогою користувачі смартфонів, випущених кілька років тому, зможуть підвищити їхню продуктивність шляхом простого оновлення прошивки.

Мова про технології віртуальної пам'яті. Її ідея полягає в прискоренні гаджетів з порівняно невеликим (3-4 ГБ) обсягом оперативної пам'яті. Це відбуватиметься завдяки резервуванню частини накопичувача під файл підкачки, йдеться у повідомленні на Weibo.

Це цікаво: На рідному ринку смартфонів новий лідер: Xiaomi не вдалося потрапити у ТОП 3

Примітно, що саме ядро ​​Android дозволяє розширювати віртуальну пам'ять, але подібна функціональність за замовчуванням не активована. Така технологія раніше вже використовувалася деякими виробниками смартфонів, але так і не стала стандартом технічних складнощів.



Чергове оновлення MIUI може пришвидшити старі смартфони Xiaomi

Коли саме Xiaomi випустить відповідний патч для активації технології "розгону" гаджетів, інформатор не уточнює. Є припущення, що спочатку нова функція з'явиться у тестовій версії MIUI, а потім буде інтегрована і в публічну збірку прошивки.

Читайте також: Зовсім не ТОПова: експерти DxOMark оцінили камери Xiaomi Mi11