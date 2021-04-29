Тім Кук назвав найпопулярніший серед покупців iPhone 2020 року випуску

Під час квартального фінансового звіту глава Apple розповів не тільки про прибутки компанії. Заодно він оголосив найпопулярнішу на ринку модель фірмового смартфона з актуального асортименту. І, як виявилося, мова зовсім не про топову версію з приставкою Pro.

За словами Тіма Кука, найпопулярнішим у лінійці 2020 року є базовий iPhone 12. При цьому конкретних цифр він не розкрив, лише зазначивши, що вся серія пристроїв, включаючи iPhone 12 Pro і 12 Pro Max демонструє високі продажі, пише NDTV.

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Що стосується iPhone 12 mini, то представники Apple вирішили узагалі не згадувати гаджет у своєму звіті. На думку аналітиків, темп його продажів не перевищує 5% від усього обсягу реалізованих пристроїв лінійки.

Apple заявила про виторг у розмірі $ 89,6 мільярда за минулий фінансовий квартал, а показник прибутку склав $ 23,6 мільярда. Рік тому ці показники виглядали значно скромніше: $ 58,3 мільярда і $ 11,25 мільярда відповідно.

"iPhone 12 – найпопулярніший смартфон у серії. Утім, ми бачили дуже хороші показники продажів й у моделі Pro. Таким чином, прибуток, який ви бачите, став наслідком зростання прибутку на реалізовану одиницю", – зазначив генеральний директор Apple.



Найпопулярнішим виявився iPhone 12, а от iPhone 12 mini не згадали у звіті узагалі

Компанія також повідомила про зростання продажів Mac і iPad на 70%, при цьому половина покупців цих пристроїв у звітному періоді, за запевненням бренду, вперше придбала продукції Apple. Так, виторг від комп'ютерів Mac оцінюється у $ 9,1 мільярда, а планшети iPad принесли американської компанії $ 7,81 мільярда за перші 3 місяці 2021 року.

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