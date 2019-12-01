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Xiaomi випустила крутий гаджет для автомобілів

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Xiaomi випустила крутий гаджет - фото 1
Xiaomi випустила крутий гаджет

Асортимент продукції Xiaomi поповнився новою моделлю автомобільного очищувача повітря, випущеного під брендом Roidmi. Новинка може похвалитися не тільки високою ефективністю роботи, але і досить доступним цінником.

Roidmi P6 став спадкоємцем торішньої моделі. Він продається за доступнішою ціною, але водночас пропонує не гірші характеристики.

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Пристрій оснащений безщітковим двигуном і подвійним дзеркальним вентилятором, що дозволяє ефективно захоплювати і виводити повітря. Значення CADR (показник ефективності очищення повітря) становить 50 м³/год для твердих частинок і 20 м³/год для формальдегідів. Завдяки цьому очисник здатний повністю усунути забруднення повітря в автомобілі всього за 3,5 хвилини.

Roidmi P6 очищає повітря за лічені хвилини - фото 371397
Roidmi P6 очищає повітря за лічені хвилини

Крім очищення повітря прилад також ефективно бореться з неприємними запахами. Рівень шуму дорівнює 55 дБ, що ледь чутно при русі автомобіля. Roidmi P6 має надійне кріплення, аналогічне автомобільним ременям безпеки, що забезпечить йому стабільну роботу навіть в умовах бездоріжжя, а 360-градусна конструкція фільтра підвищує ефективність захоплення й очищення повітря в салоні.

У Китаї пристрій вже продається за ціною близько $ 71.

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Джерело: gizmochina
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