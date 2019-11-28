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Xiaomi представила електричне ліжко: воно витримає до 12 осіб
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Для тих, кому здалося, що асортимент китайського виробника електроніки Xiaomi недостатньо великий, компанія представила ще один гаджет. 8HMilan Smart Electric Bed – це повноцінне ліжко зі смарт-функціями, підігрівом і низкою особливостей, які здатні зробити сон значно здоровішим.
Керування ліжком здійснюється як за допомогою фірмового мобільного додатку, так і з використанням голосових асистентів. Однією з функцій ліжка стала можливість регулювання кута підйому для максимального комфорту.
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Привід, який відповідає за регулювання, складається відразу з двох двигунів, завдяки чому можна налаштовувати обидві половини ліжка: верхню частину в межах від 0° до 60°, а нижню – до 30°. У додатку вже доступні п'ять попередньо встановлених налаштувань, що дозволяють швидко змінити найбільш відповідний кут.
Для виготовлення ліжка Xiaomi і суббренд 8HMilan використовували високоміцне скловолокно та леговану сталь, що говорить про міцність виробу та здатності витримувати великі навантаження. Як запевняють представники компанії, один сегмент рами не піддається деформації при впливі сили до 75 кілограмів. Саме ж ліжко витримує до 1000 кілограмів. Завірена виробником довговічність каркаса становить 10 років.
Оздоблення "розумного" ліжка виконане з екологічної тканини, яка візуально нагадує шкіру. Під час тестування інженери Xiaomi з'ясували, що поява механічних пошкоджень матеріалу може відбутися не менш ніж через 20 000 циклів при випробуванні на тертя.
Вартість ліжка Xiaomi становить $ 285. Продажі новинки стартують 3 грудня.
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