У MIUI 12 виявили нову корисну функцію, яка сподобається користувачам

Фірмова оболонка Xiaomi MIUI 12 ще перебуває у стадії тестування, але це не заважає ентузіастам виявляти у ній різні корисні функції. Одна з них, як виявилося, здатна значно спростити обробку зображень, отриманих безпосередньо з екрану смартфона.

У бета-версії MIUI 12 20.5.25 тестувальники виявили просунуті можливості створення скріншотів.

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Зокрема, розробники передбачили функцію швидкого вибору конкретної області екрану. При торканні трьома пальцями на дисплеї пристрою можна "намалювати" контур прямокутної, круглої або довільної форми, а потім самостійно змінити або перемістити його для захоплення потрібної ділянки.

Таким чином, отриманий скріншот може бути будь-якого розміру, а користувачеві нема потреби додатково його редагувати після створення. Викликати відповідний інструмент можна і за допомогою утримання кнопки "Додому", або через довге натискання кнопки "Меню" (усе залежить від того, як ви налаштуєте свій Xiaomi).

Схоже, що загальнодоступною функція стане після чергового апдейту MIUI 12. Стабільна ж версія новітньої прошивки вже доступна для користувачів смартфонів Redmi K20 і Xiaomi Mi 9T. Щоправда, розсилається вона вибірково, тому не засмучуйтесь, якщо досі ще не отримали її.

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