Xiaomi випустила інноваційний пристрій для боротьби з нежитем

На краудфандинговому майданчику Youpin, що належить Xiaomi, відбулася презентація нового приладу. Він буде корисним для алергіків і тих, хто схильний до частих застуд. Пристрій покликаний полегшити нежить та навіть лікувати його симптоми.

Представлений пристрій Xiaomi призначений, щоб лікувати запалення слизової оболонки носа. Воно часто виникає під час застуди або грипу.

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Гаджет оснащений спеціальною насадкою, яка кріпиться за вухами та вставляється у ніздрі, де випромінює світло з довжиною хвилі 650 нанометрів. Це сприяє розширенню кровоносних судин, прискоренню кровотоку й обміну речовин у носовій порожнині. Таким чином прискорюється й одужання.



Пристрій дозволяє позбутися нежитю

Прилад отримав медичну сертифікацію та підходить як для дорослих, так і для дітей. Курс лікування становить 15 днів. У наборі є змінні силіконові насадки, що дозволяє використовувати гаджет кільком людям. Вбудований акумулятор на 1000 мАг забезпечує до 11 годин безперервної роботи.

Новинка вже доступна для покупки на Youpin за ціною $ 46.

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