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Xiaomi випустила довговічну бритву з керамічними лезами

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Xiaomi представила круту електробритву - фото 1
Xiaomi представила круту електробритву

Компанія Xiaomi поповнила асортимент фірмової продукції електробритвою під назвою MIJIA S700. Прилад отримав леза з цирконієвої кераміки та двигун без щіточок з прямим приводом. Це, за запевненням виробника, значно подовжує термін служби новинки.

Компанія відзначає, що навіть при регулярній дії води та піни для гоління термін служби MIJIA S700 з робочим елементом з діоксиду цирконію складе до 19 років в режимі щоденного 2-хвилинного використання без втрати ефективності роботи.

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Крім того, новинка отримала захист від води за стандартом IPX7, що дозволить використовувати її у душі та промивати під проточною водою.

Крім лез з високою зносостійкістю, надійну та тривалу роботу пристрою забезпечує двигун без щіточок з низьким рівнем шуму. У комплект електробритви входять набір насадок і док-станція. Зарядити пристрій можна і за допомогою кабелю USB Type-C для зарядки.

Нова електробритва MIJIA S700 вже доступна для замовлення на краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin за ціною $ 77.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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