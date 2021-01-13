На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Xiaomi випустила довговічну бритву з керамічними лезами
-
- 24
Компанія Xiaomi поповнила асортимент фірмової продукції електробритвою під назвою MIJIA S700. Прилад отримав леза з цирконієвої кераміки та двигун без щіточок з прямим приводом. Це, за запевненням виробника, значно подовжує термін служби новинки.
Компанія відзначає, що навіть при регулярній дії води та піни для гоління термін служби MIJIA S700 з робочим елементом з діоксиду цирконію складе до 19 років в режимі щоденного 2-хвилинного використання без втрати ефективності роботи.
Це цікаво: Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком
Крім того, новинка отримала захист від води за стандартом IPX7, що дозволить використовувати її у душі та промивати під проточною водою.
Крім лез з високою зносостійкістю, надійну та тривалу роботу пристрою забезпечує двигун без щіточок з низьким рівнем шуму. У комплект електробритви входять набір насадок і док-станція. Зарядити пристрій можна і за допомогою кабелю USB Type-C для зарядки.
Нова електробритва MIJIA S700 вже доступна для замовлення на краудфандинговій платформі Xiaomi Youpin за ціною $ 77.
Читайте також: Експерти DxOMark оцінили можливості камер Samsung Galaxy S20 FE
- 13 січня
-
21:48Xiaomi випустила довговічну бритву з керамічними лезами
-
21:1714 січня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:46Лікарка розповіла, чого не варто робити відразу ж після пробудження
-
20:19Емма Робертс показала перше зворушливе фото з маленьким сином
-
19:56Три прості вправи для зняття болю в шиї
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
19:32Канадець навчив свого пса приносити пиво з холодильника: кумедне відео
-
19:21Вчені визначили найсексуальнішу групу крові
-
19:12Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком
-
18:54Даша Астаф'єва показала, як створює свої відверті фотографії: відео
-
18:42Cadillac представив футуристичний концепт персонального транспорту майбутнього
-
18:20Брюса Вілліса безцеремонно вигнали з магазину: що наробив актор
-
18:13Гороскоп на 14 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:50Як вегетаріанський спосіб життя впливає на організм людини
-
17:42Програміст забув пароль від жорсткого диску: на ньому лежать біткойни на мільйони доларів
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
17:11Ці продукти ефективно борються зі стресом
-
16:53Земля в найкращих знімках, зроблених з космосу
-
16:43Експерти DxOMark оцінили можливості камер Samsung Galaxy S20 FE
-
16:22Риси характеру, які дуже відштовхують людей
-
16:13Volkswagen відкликає 56 тисяч хетчбеків Golf: у чому причина
-
15:54Вікторія Бекхем розповіла, як Елтон Джон вплинув на розпад Spice Girls
-
15:47Платний в'їзд до Європи: як це працюватиме для жителів України
- 13 січня
-
19:45Як українці називали холодну пору року: 30 епітетів до слова "зима"
-
17:25Як змінювалася найсексуальніша фотомодель інстаграму Джіджі Хадід: фото 18+
-
15:17Страви на Старий новий рік 2021 – меню: рецепти для святкового столу
-
13:50Орландо Блум – 44 роки: добірка найкращих стрічок з іменинником
-
11:19Старий Новий рік 2021: традиції, прикмети і заборони
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 січня
-
07:14Стрімер Fortnite зібрав понад 2 мільйони глядачів, чим побив рекорд Twitch
- 12 січня
-
20:46Диво-Жінку 1984 висунули на Оскар в абсолютно усіх номінаціях
-
16:30Ось якою буде погода на Старий Новий рік 2021
-
14:15Швидкий психологічний тест: виберіть улюблений напій
-
12:57Пісні на Старий Новий рік: сучасні версії від українських зірок
-
12:42Найочікуваніші українські фільми 2021 року: ТОП 10 найкращих кінопрем'єр
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 січня
-
07:17Погода в Україні 12 січня: точний прогноз по містах
-
07:00Картинки з Днем дочки 2021: вітальні листівки і відкритки
- 11 січня
-
20:50Київ увійшов у ТОП 20 міст для віддаленої роботи у світі
-
18:48Хто зможе безкоштовно їздити по платних дорогах в Україні
-
14:20Як сказати "дякую" різними мовами світу: пізнавальна добірка, що стане вам у пригоді
-
11:55Як залишатись щасливими навіть після свят
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 січня
-
07:15Погода в Україні 11 січня: похолодання близько
- 10 січня
-
21:45Дівчина тижня: гаряча Жизель Бюндхен, яка стала найвисокооплачуванішою моделлю 2020 (18+)
-
18:48Як зв'язати стильний светр під час локдауну: дизайнер поділився детальною інструкцією
-
16:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:25Простий тест: виберіть карту і отримайте передбачення