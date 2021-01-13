Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком

Американський виробник геймерських гаджетів Razer представив прототип "розумної" маски з RGB-підсвічуванням під назвою Project Hazel. Також нам показали концепт ігрового крісла Project Brooklyn 60-дюймовим OLED-екраном, що розгортається. Усе це в рамках виставки CES 2021.

Project Hazel – високотехнологічна захисна маска для обличчя з прозорою передньою панеллю, RGB-підсвічуванням, а також вбудованим мікрофоном і динаміком, для підвищення гучності голосу. Крім того, в масці передбачена активна вентиляція повітря, яка робить її такою ж ефективною, як медичну маску N95.

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Капсули з ефективною бактеріальною фільтрацією можуть уловлювати до 95% шкідливих часток у повітрі, при цьому дискові вентилятори можна дезінфікувати спеціальною УФ-лампою.

Цілком ймовірно, що Razer випустить такі маски у найближчому майбутньому, але коштуватимуть вони недешево.

Інша цікава новинка – Project Brooklyn – крісло для геймерів 60-дюймовим зігнутим OLED-екраном, який розгортається. Щоправда, швидше за все, крісло ніколи не вийде.

Представники Razer розповіли, що Project Brooklyn більше призначений для натхнення дизайнерів компанії, які відповідають за зовнішній вигляд геймерських крісел.

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