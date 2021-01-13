Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком

  • 22
Razer представив "розумну" захсину маску - фото 1
Razer представив "розумну" захсину маску

Американський виробник геймерських гаджетів Razer представив прототип "розумної" маски з RGB-підсвічуванням під назвою Project Hazel. Також нам показали концепт ігрового крісла Project Brooklyn 60-дюймовим OLED-екраном, що розгортається. Усе це в рамках виставки CES 2021.

Project Hazel – високотехнологічна захисна маска для обличчя з прозорою передньою панеллю, RGB-підсвічуванням, а також вбудованим мікрофоном і динаміком, для підвищення гучності голосу. Крім того, в масці передбачена активна вентиляція повітря, яка робить її такою ж ефективною, як медичну маску N95.

Це цікаво: Samsung створює робота, який уміє наливати і підносити келих вина

Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком - фото 442991

Капсули з ефективною бактеріальною фільтрацією можуть уловлювати до 95% шкідливих часток у повітрі, при цьому дискові вентилятори можна дезінфікувати спеціальною УФ-лампою.

Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком - фото 442993

Цілком ймовірно, що Razer випустить такі маски у найближчому майбутньому, але коштуватимуть вони недешево.

Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком - фото 442990

Інша цікава новинка – Project Brooklyn – крісло для геймерів 60-дюймовим зігнутим OLED-екраном, який розгортається. Щоправда, швидше за все, крісло ніколи не вийде.

Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком - фото 442992

Представники Razer розповіли, що Project Brooklyn більше призначений для натхнення дизайнерів компанії, які відповідають за зовнішній вигляд геймерських крісел.

Razer показала захисну маску з RGB-підсвіткою, вбудованим мікрофоном і динаміком - фото 442989

Читайте також: Інсайдери розповіли, що буде в коробці з Samsung Galaxy S21

Джерело: Tom's Guide
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 07 cічня, 09:21
  • 61343
Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво
  • 07 cічня, 12:50
  • 144117
Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі
  • 19.12.2020, 13:22
  • 766
Загрузка...
Новини