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Експерти DxOMark оцінили можливості камер Samsung Galaxy S20 FE
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Samsung Galaxy S20 FE деякі блогери та видання назвали найкращим смартфоном 2020 року. Експерти DxOMark, які обійшли спочатку цей апарат стороною, вирішили надолужити згаяне. Вони протестували камеру доступного флагмана у різних умовах і винесли свій вердикт.
Зробивши безліч фотографій і знявши купу відеороликів, фахівці DxOMark готові оголосити свою думку щодо смартфона Samsung Galaxy S20 FE.
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Вони виділили такі плюси камери Galaxy S20 FE:
- У більшості умов точна цільова експозиція на фото і відео
- Нейтральний баланс білого з приємним кольором на більшості фотографій
- Нейтральний баланс білого на відео, знятому на вулиці
- Хороша деталізація на фотографіях, зроблених на вулиці й у приміщенні
- Мінімум шуму на відео, знятому на вулиці й у приміщенні
- Точна оцінка глибини різкості у портретному режимі
- Хороша робота надширококутної камери
- Ефективна стабілізація відео
Без помітних недоліків також не обійшлося:
- Багато шумів на фотографіях, зроблених при поганому освітленні
- Помітні артефакти на багатьох фотографіях
- Слабке розмиття фону на портретних знімках
- Нестабільність експозиції та балансу білого, а також низька деталізація при зйомці в умовах поганого освітлення
- Низька деталізація всіх фотографій з телеоб'єктивом
- Неприродний рендеринг боке при попередньому перегляді
- Нестабільність автофокусу на відео
- Обмежений динамічний діапазон у відео
У S20 FE Samsung спробувала об'єднати багато ключових функції смартфона, які так потрібні фанатам. Центральними елементами цих функцій є вражаючий дисплей і універсальна камера. За підсумками наших тестів, якість знімків дуже близька до дорожчого Samsung Galaxy Note20. Масштабування, автофокус і нічна зйомка вимагають поліпшення, але надширококутна камера та портретний режим – сильні сторони цього смартфона, – відзначають співробітники DxOMark.
За підсумком всіх тестів Galaxy S20 FE отримав у залік 115 балів, що можна порівняти з флагманами 2019 року.
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