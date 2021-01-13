Експерти DxOMark оцінили можливості камер Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE деякі блогери та видання назвали найкращим смартфоном 2020 року. Експерти DxOMark, які обійшли спочатку цей апарат стороною, вирішили надолужити згаяне. Вони протестували камеру доступного флагмана у різних умовах і винесли свій вердикт.

Зробивши безліч фотографій і знявши купу відеороликів, фахівці DxOMark готові оголосити свою думку щодо смартфона Samsung Galaxy S20 FE.

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Вони виділили такі плюси камери Galaxy S20 FE:

У більшості умов точна цільова експозиція на фото і відео

Нейтральний баланс білого з приємним кольором на більшості фотографій

Нейтральний баланс білого на відео, знятому на вулиці

Хороша деталізація на фотографіях, зроблених на вулиці й у приміщенні

Мінімум шуму на відео, знятому на вулиці й у приміщенні

Точна оцінка глибини різкості у портретному режимі

Хороша робота надширококутної камери

Ефективна стабілізація відео

Без помітних недоліків також не обійшлося:

Багато шумів на фотографіях, зроблених при поганому освітленні

Помітні артефакти на багатьох фотографіях

Слабке розмиття фону на портретних знімках

Нестабільність експозиції та балансу білого, а також низька деталізація при зйомці в умовах поганого освітлення

Низька деталізація всіх фотографій з телеоб'єктивом

Неприродний рендеринг боке при попередньому перегляді

Нестабільність автофокусу на відео

Обмежений динамічний діапазон у відео

У S20 FE Samsung спробувала об'єднати багато ключових функції смартфона, які так потрібні фанатам. Центральними елементами цих функцій є вражаючий дисплей і універсальна камера. За підсумками наших тестів, якість знімків дуже близька до дорожчого Samsung Galaxy Note20. Масштабування, автофокус і нічна зйомка вимагають поліпшення, але надширококутна камера та портретний режим – сильні сторони цього смартфона, – відзначають співробітники DxOMark.

За підсумком всіх тестів Galaxy S20 FE отримав у залік 115 балів, що можна порівняти з флагманами 2019 року.

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