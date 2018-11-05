Сто тисяч смартфонів ZTE розкупили менш ніж за хвилину

Ажіотаж навколо нового гаджета ZTE був викликаний його незвичайним дизайном.

Першу партію флагманського смартфона ZTE Nubia X (100 тисяч гаджетів) розкупили за 57 секунд.

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Революційний дизайн передбачає наявність відразу двох екранів. Це дизайнерське рішення допомогло виробникові відмовитися від фронтальної камери. Користувачі пристрою можуть робити селф-знімки на основну камеру, дивлячись на своє зображення на другому екрані.

Характеристики смартфона включають два дисплея з діагоналлю 6,26 і 5,1 дюйма з роздільною здатністю 1080 × 2280 і 720 × 1520 пікселів відповідно. В основу пристрою покладений топовий процесор Snapdragon 845. Об'єм оперативної пам'яті становить від 6 до 8 ГБ, а вбудованої до 256 ГБ. Ємність батареї 3800 мАч.

Вартість гаджета стартує від 473 доларів, а топова версія обійдеться в 600 доларів.

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