Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Сто тисяч смартфонів ZTE розкупили менш ніж за хвилину

  • 93
Характеристики смартфона включають два дисплея - фото 1
Характеристики смартфона включають два дисплея / gsmarena

Ажіотаж навколо нового гаджета ZTE був викликаний його незвичайним дизайном.

Першу партію флагманського смартфона ZTE Nubia X (100 тисяч гаджетів) розкупили за 57 секунд.

І ще: Продажі смарт-годинників різко зросли

Революційний дизайн передбачає наявність відразу двох екранів. Це дизайнерське рішення допомогло виробникові відмовитися від фронтальної камери. Користувачі пристрою можуть робити селф-знімки на основну камеру, дивлячись на своє зображення на другому екрані.

Характеристики смартфона включають два дисплея з діагоналлю 6,26 і 5,1 дюйма з роздільною здатністю 1080 × 2280 і 720 × 1520 пікселів відповідно. В основу пристрою покладений топовий процесор Snapdragon 845. Об'єм оперативної пам'яті становить від 6 до 8 ГБ, а вбудованої до 256 ГБ. Ємність батареї 3800 мАч.

Вартість гаджета стартує від 473 доларів, а топова версія обійдеться в 600 доларів.

Читайте також: У мережі з'явився рендер флагмана Samsung Galaxy S10

Джерело: gsmarena
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811956
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології