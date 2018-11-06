Huawei показала топовий ноутбук MateBook

Гаджет отримав екран з діагоналлю 13 дюймів і восьме покоління процесора Intel Core i5-826U або i5-8560U.

Компанія Huawei представила новий ноутбук MateBook 13, який першим з усіх продуктів бренду підтримує технологію Huawei Share 3.0. З її допомогою зі смартфона на лептоп можна передати за дві секунди до тисячі фотографій.

І ще: Nokia 9 показали на 360-градусному відео

Новий ноутбук MateBook 13

Ця технологія буде функціонувати зі смартфонами Huawei з модулями NFC і прошивкою EMUI 9.0. Щодо характеристик відомо, що новинка отримала екран з з діагоналлю 13 дюймів і роздільною здатністю 2160x1440 пікселів. Дисплею відведено 88% панелі лептопа.

Базується новинка на трьох можливих версіях процесорів Intel Core: i7-8565U (Whiskey Laek), Core i5-8265U або i7-8560U восьмого покоління, до того ж йде інтегрована графіка UHD620 або відеокарта NVIDIA MX150.

Об'єм оперативної пам'яті складає 8 ГБ, а накопичувача – 256 ГБ. Можлива вартість новинки складе близько 1155 доларів.

Новий ноутбук MateBook 13

Читайте також: У мережі з'явився рендер флагмана Samsung Galaxy S10