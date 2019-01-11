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Xiaomi випустила Android-приставку за смішні гроші

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Mi Box 4 SE – надзвичайно бюджетна телеприставка Xiaomi - фото 1
Mi Box 4 SE – надзвичайно бюджетна телеприставка Xiaomi

Компанія Xiaomi представила в Китаї нову телевізійну приставку Mi Box 4 SE.

Вона працює під управлінням модифікованої версії операційної системи Android, і є найбільш доступною моделлю в лінійці виробника. Однією з її особливостей стала підтримка голосового управління.

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Xiaomi Mi Box 4 SE побудована на базі чотириядерного процесора з графікою Mali-400, 1 ГБ оперативної пам'яті і вбудованим накопичувачем на 4 ГБ.

Mi Box 4 SE - фото 300304
Mi Box 4 SE

З таким "залізом" приставка підтримує виведення зображення в роздільній здатності Full HD. Працює пристрій на фірмовій прошивці PatchWall, використовуваній у смарт-телевізорах Xiaomi. Передбачена підтримка голосового управління.

Всі порти розташувалися на одній стороні: живлення, повнорозмірний HDMI, USB і AV. Наявність USB дозволяє під'єднувати до приставки зовнішні накопичувачі для перегляду фільмів і фото. Контент також можна запускати через стрімінгові сервіси.

Mi Box 4 SE - фото 300305
Mi Box 4 SE

Телеприставка надійде в продаж 11 січня за ціною $ 28.

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Джерело: gizmochina
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